حرب كلامية على "تويتر" بين فرنسا واسرائيل

جهينة نيوز

شهد موقع "تويتر" تراشقا كلاميا بين نائب رئيس وزراء إسرائيل مايكل أورن والسفيرة الفرنسية في تل أبيب هيلين لوغال، بسبب نتائج التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار لحماية الفلسطينيين.

وغرد أورن على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "أثني على الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض ضد المقترح المقدم إلى مجلس الأمن بشأن غزة، الذي لم تذكر فيه "حماس" بكلمة، وأدين فيه جيش الدفاع الإسرائيلي لدفاعه عن إسرائيل. عار على فرنسا لدعمها هذا المقترح. لا تستطيع الحكومة الفرنسية أن تقول إنها ضد معاداة السامية وتصوّت لصالح هذا القرار المعادي للسامية".

وجاء رد فرنسي على الانتقادات الإسرائيلية سريعا على لسان السفيرة الفرنسية في إسرائيل التي أعلنت عبر "تويتر": "العار عليك يا سيد أورن، لإهانتك فرنسا عشية زيارة رئيس حكومتك لباريس. أنت لم تقرأ المقترح. صحيح أنه لم يكن مثاليا، ولكنه أدان كل أعمال العنف ضد إسرائيل".

وأكدت الدبلوماسية الفرنسية دعم بلادها "الكامل لأمن إسرائيل".