مقتل 7 أشخاص بسيول تشكلت نتيجة العاصفة "البرتو" في كوبا

السبت, 2 حزيران 2018 الساعة 18:01 | مجتمع, حوادث

مقتل 7 أشخاص بسيول تشكلت نتيجة العاصفة

جهينة نيوز

أدت سيول نجمت عن العاصفة الاستوائية "البرتو" الى مقتل سبعة اشخاص وفقدان اثنين آخرين في كوبا، كما اعلن الدفاع المدني في بيان السبت.

وقالت السلطات ان كل الضحايا ماتوا غرقا وهم رجال تراوح اعمارهم بين 26 و77 عاما، والمفقودان هما رجلان يبلغان 18 و51 عاما.

وسقط هؤلاء في مناطق سييغو دي افيلا وسانكتي سبيريتوس وفيا كلارا في وسط الجزيرة، وكذلك في ماتانزاس وبينار ديل ريو في الغرب حيث هطلت أمطار غزيرة طوال الاسبوع.

وكان وزير الداخلية خوليو سيزار، صرح الثلاثاء، ان كل هؤلاء لقوا حتفهم "بسبب عدم التزام الحذر".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا