مقتل 7 أشخاص بسيول تشكلت نتيجة العاصفة "البرتو" في كوبا

جهينة نيوز

أدت سيول نجمت عن العاصفة الاستوائية "البرتو" الى مقتل سبعة اشخاص وفقدان اثنين آخرين في كوبا، كما اعلن الدفاع المدني في بيان السبت.

وقالت السلطات ان كل الضحايا ماتوا غرقا وهم رجال تراوح اعمارهم بين 26 و77 عاما، والمفقودان هما رجلان يبلغان 18 و51 عاما.

وسقط هؤلاء في مناطق سييغو دي افيلا وسانكتي سبيريتوس وفيا كلارا في وسط الجزيرة، وكذلك في ماتانزاس وبينار ديل ريو في الغرب حيث هطلت أمطار غزيرة طوال الاسبوع.

وكان وزير الداخلية خوليو سيزار، صرح الثلاثاء، ان كل هؤلاء لقوا حتفهم "بسبب عدم التزام الحذر".