البيت الأبيض يجري محادثات لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يجري محادثات أولية بشأن عقد اجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير الأميركي في روسيا، جون هانتسمان متواجد حاليا في الولايات المتحدة للمساعدة في الترتيب لهذا الاجتماع، مضيفة أن الاعداد لهذا اللقاء مازال في مرحلة مبكرة، حيث لم يتحدد بعد مكان أو تاريخ هذه القمة لم يتحدد بعد.

وكشفت الصحيفة أن ترتيب لقاء بين بوتين وترامب يعد من أولويات أجندة عمل السفير هانتسمان.