صورة نادرة للفنانة الراحلة مديحة يسري

جهينة نيوز:

أبدى محبو الفنانة الراحلة مديحة يسري إعجابهم بصورة نادرة لها و هي ترتدي الحجاب و تقرأ القرآن

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة داعيين للفنانة التي فارقت الحياة بعد معاناة مع المرض بالرحمة والمغفرة.

الفنانة المصرية رحلت وهي في عمر الـ 97 عاما، بعد أن عانت لسنوات من آلام الشيخوخة والعظام، ومؤخرا تعرضت لمشاكل في الرئة، مما استدعى وضعها في العناية المركزة.

مديحة يسري واحدة من نجمات الزمن الجميل تم اختيارها كواحدة من أجمل 10 نساء في العالم بالأربعينات، وتزوجت من الفنان محمد فوزي، وقدمت معه عدد من الأعمال الرائعة الغنائية، كما تقلدت منصب عضو مجلس الشعب المصري لسنوات