ريهانا سئمت من حبيبها الثري السعودي فانقصلت عنه ؟!

جهينة نيوز:

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن المغنية العالمية ريهانا انفصلت عن حبيبها البليونير السعودي حسن جميل.

ونقلت مجلة Elle بنسختها العالمية عن موقع MediaTakeOut News أن علاقة ريهانا بجميل انتهت بعد حوالى السنة، ونقل الموقع عن مصادر ريهانا قولهم إن الأخيرة "حطمت قلبه فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماماً كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال"، وفق مصادر مقربة من ريهانا.

يذكر أن ريهانا وجميل حافظا على سرية علاقتهما بعيدا من الإعلام، لكن عدسات المصورين استطاعت أن تلتقط صورا لهما خلسة في مناسبات قليلة، مثل خروجهما من حفل جوائز "غرامي".