سنغافورة: سنبذل كل ما بوسعنا لنجاح القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

جهينة نيوز

أكدت وزارة الدفاع في سنغافورة، اليوم السبت، أن سنغافورة ستبذل كل ما بوسعها من أجل نجاح القمة بين أمريكا وكوريا الشمالية يوم 12 حزيران/يونيو الجاري.

وقالت وكالة "ستريتس تايمز" بالإشارة إلى وزير الدفاع نج إنج هين: "تعمل إدارات مختلفة بهذا الصدد ولا سيما وزارة الخارجية بجد… نريد أن نساهم بإسهامنا الصغير في هذه القمة".

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة المرتقب، بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة يوم 12أيار/ مايو القادم، للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتوقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، يوم 12 حزيران/يونيو الجاري، وأنه لا يخطط لتوقيع أي وثائق خلال اللقاء.