رونالدو يعلن الرحيل عن ريال مدريد... وشرط واحد لبقائه؟

جهينة نيوز

يبدو أن المفاجآت داخل الفريق الإسباني ريال مدريد لن تنتهي خلال الصيف الحالي، إذ هز زلزال جديد الفريق الحائز على دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، أخبر زملاءه في الفريق بقرار الرحيل عن الملكي، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي، أمام ليفربول الإنكليزي والذي حصده رفقاء صاروخ ماديرا بثلاثية مقابل هدف.

وتابعت الصحيفة، أن رونالدو أكد لهم أنه قرر الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة، أن لاعبي ريال مدريد كانوا يعلمون أن نهائي كييف، هو اللقاء الأخير لكريستيانو رونالدو بقميص الفريق، لكنهم لم يتوقعوا تلميح اللاعب البرتغالي لذلك بعد حصد اللقب القاري مباشرة.

وأكدت ماركا، أن زملاء رونالدو في الفريق الملكي يعتقدون أنه سيرحل، وأن النادي يتعامل بهدوء مع الموقف، لكن الإدارة غاضبة في ذات الوقت من تصرفه بعد نهائي كييف وتلميحه بالرحيل.

واختتمت الصحيفة أن ريال مدريد، لا يريد تحسين عقد رونالدو، بسبب كبر سنه —رغم من مستواه الرائع في المواسم الأخيرة- كما لا يريد بيريز رئيس النادي الاستغناء عن صاروخ ماديرا، وأنه يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بمليار يورو، لمنعه من الرحيل، وعدم الاستجابة لرغبته في تحسين عقده.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن رونالدو لن يبقى في ريال مدريد إلا اذا أصبح اللاعب الأغلى في العالم وحصل على 80 مليون يورو سنويا، وهو ما يمثل 60% من ميزانية النادي، وهو ما يرفضه بيريز.

وكان زين الدين زيدان أعلن منذ أيام استقالته من تدريب الفريق نهائيا، لينهي بذلك مسيرة حصد فيها 9 ألقاب رفقة الفريق الملكي.