آنية ورد تباع بـ 14.5 مليون دولار !

جهينة نيوز:

بيعت آنية ورد صينية عمرها قرون كانت في مخازن أحد متاحف أوكلاهوما مقابل 14.5 مليون دولار في هونغ كونغ.

آنية الورد النادرة المصنوعة من البورسلين منحت لمتحف الفن "فيلبروك" في تولسا في 1960. وكانت جزءاً من المقتنيات الدائمة بالمتحف، رغم أنها ظلت بالمخزن لأكثر من عقد.

يعتقد أن الإمبراطور تشيان لونغ أمر بتصنيعها مستهل 1700، وتعرف باسم تيانتشويبينغ، أو الكرة السماوية، وقدر ثمنها بما بين 9 ملايين و11 مليون دولار قبل عرضها بالمزاد يوم الأربعاء.

وقال سكوت ستولن، مدير المتحف، إن عائدات البيع ستوجه لوقف مقيد لتمويل الحصول على مزيد من الأعمال الفنية.