المعلم: تسريبات دي مستورا لاسماء القائمة "قلة أدب".. ليس هناك وجود عسكري إيراني في سورية

جهينة نيوز

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ان هناك ضخ اعلامي من العدو الاسرائيلي يتناول ايران وكذلك حملة تتصاعد بشأن القانون رقم 10 حول التنظيم العقاري في الغوطة.

وقال المعلم "قبل تشكيل لائحة بأسماء تدعمهم الحكومة السورية لمناقشة الدستور الحالي كان هناك أسئلة لمبعوث الرئيس الروسي أحدها مهمة المبعوث الأممي دي ميستورا"

واضاف: كان الاتفاق أن نرسل الاسماء التي تدعمها الحكومة السورية في لجنة مناقشة الدستور الى روسيا وايران ثم أرسلت القائمة الى المبعوث الدولي لافتا الى ان تسريبات دي مستورا لاسماء القائمة "قلة أدب".

واوضح المعلم: انه تم أرسال 50 اسما وأي عدد سيتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية فيه وتتخذ قرارات اللجنة بالإجماع.

وبين المعلم: ان مهمة دي ميستورا هي تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولن تتعدى ذلك.

وفيما يخص ايران اكد المعلم: ان إيران ومنذ بداية الأزمة تدعم سورية في حربها ضد الإرهاب الممول إقليميا ودوليا .. وليس هناك وجود عسكري إيراني على الأراضي السورية بل مستشارون يعملون إلى جانب الجيش العربي السوري.