المفتي حسون لوفد إيطالي: سورية صمدت بمواجهة الإرهاب والإعلام المغرض

جهينة نيوز

أكد المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن سورية مهد الحضارات والرسالات السماوية ستبقى بتنوعها وثرائها انموذجا للتآخي والتسامح.

وأشار المفتي حسون خلال لقائه أمس وفدا إيطاليا يضم عددا من أعضاء الجبهة الاوروبية للدفاع عن سورية ورابطة الجالية السورية في إيطاليا برئاسة الدكتور جمال أبو عباس إلى أن سورية استطاعت بصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قيادتها الانتصار على الإرهاب رغم ما تعرضت له من حرب عدوانية وحملة واسعة من التضليل والتزييف الإعلامي.

بدورهم عبر عدد من أعضاء الوفد عن تقديرهم لصمود الشعب السوري في مواجهة ما تعرض له من محن خلال سنوات الحرب الارهابية لافتين إلى أن السوريين أثبتوا للعالم أنهم كانوا موحدين بجميع أطيافهم بوجه الإرهاب.

وأكدوا أنهم سينقلون إلى الرأي العام في إيطاليا الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب السوري خلال الأزمة جراء الإرهاب

سانا