جنود امريكيين وعراقيون قرب الحدود العراقية السورية.. ماذا يفعلون؟

جهينة نيوز

كشف قائم مقام قضاء سنجار، محمد خليل، اليوم السبت، عن انتشار للجيش العراقي مع مستشارين أمريكيين، في جبل حدودي مع سوريا.

و أوضح خليل، في تصريح خاص ل "سبوتنيك"، أن قوات الجيش العراقي، تقوم بعملية أمنية لتطهير منطقة جل ميرا "أعلى قمة في جبل سنجار" غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، والواقع عند الحدود السورية.

وأضاف خليل، أن "مستشارين أمريكيين من التحالف الدولي، برفقة قوات الجيش العراقي، لتقديم المشورة والخبرة وفق الاتفاقيات بين البلدين، ومسك الحدود وتأمينها بين العراق وسوريا، لتطهير المنطقة من "داعش" الإرهابي".

الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش" اجتاح قضاء سنجار وقرى غرب الموصل، مركز نينوى شمالي العراق، في الثالث من آب 2014، ونفذ إبادة بحق المكون الإيزيدي، فقتل الرجال والشباب وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في "أسواق النخاسة"، والاستعباد الجنسي وإرغامهن على التخلي عن دينهن تحت التعذيب والاغتصاب، ثم بيعهن إلى من بقي من ذويهن بأموال طائلة بـ"العملة الصعبة".