حريق هائل في ولاية أمريكية يجبر سكان قرية على إخلائها!

جهينة نيوز

قال مسؤولو الإطفاء إن حريقا هائلا، أججه انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، استعر اليوم السبت في ولاية نيو مكسيكو شمال الولايات المتحدة مما أجبر سكان إحدى القرى النائية على مغادرة منازلهم.

وأفاد تحذير على موقع إلكتروني يتناول أي معلومات عن الحرائق في نيو مكسيكو بأن الحريق في مقاطعة كولفاكس بالولاية لم يتم اخماده بعدما تضاعف حجمه يوم الجمعة ليأتي على ما يزيد على 16 ألف فدان بالقرب من قرية سيمارون التي يقطنها 1100 من السكان.

وأصدر المسؤولون أمر إجلاء إلزاميا يوم امس الجمعة في سيمارون بعدما هدد الحريق نحو 300 منزل.

وقالت لورا جونزاليس عضو مجلس قرية سيمارون على فيسبوك ”قرية سيمارون لا تزال آمنة ... واصلوا الصلوات من أجل قريتنا“.

وذكر الموقع أن الحريق أتى على 14 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إخلاؤه.

رويترز