هذه الطريقة للتخلص من خلل واتس آب المزعج!

جهينة نيوز:

تعرض مستخدمو واتس آب لخلل مزعج منعهم من رؤية أسماء المرسلين في إشعارات رسائلهم.

ويتسبب الخلل الذي تأثر به مستخدمو أجهزة آيفون، في حصول المستخدمين على إشعار يظهر كلمة "Whatsapp" بدلا من اسم المرسل.

ويبدو أن هذا الخلل ناتج عن التحديث الأخير للتطبيق الذي يضم حاليا أكثر من 1.5 مليار مستخدم.

وأبلغ المستخدمون حول العالم عن هذا الخلل الذي أثار غضبهم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلا أن هناك حلا بسيطا للغاية لتخطي هذه المشكلة المزعجة.

وكل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى إعدادات واتس آب داخل التطبيق، ومن ثم النقر على خيار Notifications، وتحويلها إلى "Show Preview".

ومن ثم الانتقال إلى الإعدادات العامة لجهاز آيفون، والدخول إلى الإشعارات والبحث عن "واتس آب" ثم انقر فوق خيار "Show Previews" وتغييره إلى خيار "Never".

المصدر: ميرور