السيسي يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيساً لمصر لفترة ثانية

جهينة نيوز

يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثانية وفق الإجراءات التي حددها الدستور المصري.

ويؤدي السيسي اليمين اليوم أمام البرلمان المصري وفي حضور رئيس الحكومة وأعضائها ورئيس المحكمة الدستورية العليا وقيادات القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة.

وفاز السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتيجتها مطلع نيسان/ أبريل الماضي.

ولم يواجه السيسي في الانتخابات الرئاسية منافسة تذكر، حيث كان منافسه على رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، والذي أعلن عزمه الترشح في اليوم الأخير من إتمام الإجراءات، وبعد أن خلت الساحة تماما تماما من المرشحين في مواجهة السيسي.

وتولى السيسي رئاسة الجمهورية في 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه حميدين صباحي، وبفوزه في الانتخابات التي أجريت في آذار/مارس الماضي يتولى الرئاسة حتى عام 2022، حيث تمتد فترة الرئاسة في مصر لأربعة أعوام، بحسب الدستور.

ومنح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في تولي رئاسة الجمهورية لفترتين لا يحق له بعدها تولي الرئاسة، وبتولي السيسي الرئاسة لفترة ثانية يكون استنفد مرات توليه الرئاسة بحسب الدستور.

وشهد محيط مجلس النواب بوسط القاهرة استعدادات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشرت قوات الأمن في مداخل ومخارج ميدان التحرير المتاخم للبرلمان، وشهدت سماء القاهرة تحليقا مكثفا للطائرات العسكرية قبل موعد أداء اليمين بأيام.