استشهاد 8 أشخاص بريف الحسكة جراء مجزرة جديدة لـ "التحالف"

السبت, 2 حزيران 2018 الساعة 12:01 | شؤون محلية, أخبار محلية

استشهاد 8 أشخاص بريف الحسكة جراء مجزرة جديدة لـ

جهينة نيوز

اعتدى طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن على قرية ذيب هداج جنوب شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما تسبب باستشهاد 8 مدنيين.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة الشدادي ان طائرات التحالف استهدفت أمس أهالي قرية ذيب هداج ما أدى إلى استشهاد ثمانية أشخاص من عائلة عواد اللطيف عرف منهم محمد العوده وأخوه حبيب ووالدته.

وكانت طائرات “التحالف” قصفت في الاول من الشهر الماضي منازل المواطنين في قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي ما تسبب باستشهاد 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.


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