الدفاع الروسية: ثلاث خروقات لنظام الهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن ممثلي روسيا في لجنة المصالحة سجلوا انتهاكين للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في سوريا، بينما سجل ممثلو تركيا خرقا واحدا.

وقالت الوزارة، في نشرتها الإعلامية اليومية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة خرقين في اللاذقية، وبدوره رصد الجانب التركي خرقا واحدا في درعا".

هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي لم ينفذ خلال الـ24 الماضية عمليات إنسانية، وقد تم تقديم رعاية صحية إلى 90 شخصاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم توقيع على اتفاقيات أخرى لانضمام مراكز سكنية لنظام وقف العمليات القتالية. وبذلك يبقى عدد المراكز السكنية المنضمة إلى النظام المذكور 2513 مركزا، كما أن عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها بقبول وتنفيذ شروط وقف العمليات القتالية لم يتغير وما زال 234 مجموعة مسلحة.