روحاني: تطوير العلاقات مع ايطاليا من اولويات سياستنا الخارجية

جهينة نيوز

هنأ الرئيس الايراني حسن روحاني لمناسبة العيد الوطني الايطالي، معتبرا تطوير العلاقات مع ايطاليا من اولويات السياسة الخارجية الايرانية خلال الاعوام الاخيرة.

وفي البرقية التي وجهها الرئيس روحاني الى نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا ،هنأه فيها وشعب بلاده لمناسبة العيد الوطني الايطالي، واضاف، ان التعاطي البناء وتطوير العلاقات مع البلد الصديق ايطاليا، بصفتها احد البلدان المهمة في الاتحاد الاوروبي، كان من اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام الاخيرة على اساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

وتابع، انه وفي ظل هذه السياسة شهدت العلاقات الثنائية لحسن الحظ نموا متصاعدا في مختلف المجالات، وانني على ثقة بان المسار العملاني للوثائق الموقعة بين البلدين سيتم تسهيلها والاسراع بها مع توقيع اتفاقية خط الائتمان.

وفي ختام البرقية تمنى الرئيس روحاني لنظيره الايطالي الصحة والنجاح ولشعب بلاده السعادة والشموخ.

المصدر: وكالة فارس