الجيش اليمني: أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم

جهينة نيوز

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان إن “العاصمة الاماراتية أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم وإنها في مرمى الصواريخ اليمنية”.

ودعا العميد لقمان في حديث له امس الجمعة، المستثمرين في دبي وأبو ظبي إلى أخذ هذه التصريحات على محمل الجد .

وأكد لقمان أن "تصعيد الإمارات في الساحل الغربي سيقابل بتصعيد أقوى وغير متوقع من قبل الجيش واللجان الشعبية"، وأوضح أن "الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة معظم المواقع التي سقطت قبل أيام بيد الغزاة".

ونفى لقمان "ما تتداوله وسائل الإعلام التابعة لتحالف العدوان من انتصارات"، ولفت الى أن "كل ما ينشر في وسائل إعلام العدوان عبارة عن انتصارات وهمية".

وأكد لقمان أن "الجيش واللجان الشعبية استعادوا كافة المواقع ويجري حاليا تحرير مناطق حيس والخوخة"، واشار إلى أن "المناطق والجزر التي تتمركز فيها قوى العدوان لن تكون آمنة وستكون مقبرة لهم".

المصدر: موقع انصارالله