أمريكا وتركيا تناقشان الأزمة السورية دون الاشارة لوضع مدينة منبج!

جهينة نيوز

أعلن البنتاغون امس الجمعة، أن رئيس أركان القوات الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد ناقش الأزمة السورية مع نظيره التركي الجنرال خلوصى أكار، دون أي ذكر للوضع في مدينة منبج.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن رئيسي الأركان ناقشا خلال محادثة هاتفية الوضع في سوريا، ومكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن تقرير البنتاغون لم يأت لا من قريب ولا من بعيد على سيرة مدينة منبج، التي تطالب تركيا القوات الأمريكية بالسماح لقواتها بالوصول إليها.

وقال المتحدث باسم الأركان الأمريكية، الكولونيل باتريك رايدر: لقد "ناقش القادة العسكريون للبلدين الوضع في سوريا، بما في ذلك قضية الهزيمة النهائية لتنظيم "داعش".

المصدر: نوفوستي