ماتيس: لن نناقش مع بيونغ يانغ مسألة تخفيض قواتنا في كوريا الجنوبية

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن بلاده لن تناقش باجتماع القمة المرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أون في 12 يونيو/حزيران، مسألة تخفيض وجودها العسكري في كوريا الجنوبية.

وقال ماتيس في سنغافورة: "أي مناقشة بشأن وجود الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية… هي مناقشات فقط بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية. وهذه المناقشات ليست جزءا بل منفصلة تماما عن المفاوضات مع كوريا الشمالية ولن تكون محورا للنقاش مع بيونغ يانغ".

وكانت القنوات التلفزيونية قد بثت، في وقت سابق اليوم السبت، لحظة وصول المسؤول الكوري الشمالي إلى البيت الأبيض، لتسليم رسالة الزعيم الكوري للرئيس ترامب، وكان في استقباله رئيس جهاز الرئيس الأمريكي، جون كيلي، ليقوده على الأرجح إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب بعيداً عن الصحفيين. ومن المرجح أن ترشح المعلومات عن هذا اللقاء بعد انتهائه، وقد يشارك في اللقاء مع الرئيس ترامب، كل من وزير الخارجية بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس.

واجتمع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس مع مسؤولين دفاعيين من جنوب شرق آسيا في سنغافورة يوم امس الجمعة، على هامش حوار شانجري-لا.

وتأتي زيارته لسنغافورة في الوقت الذي تستعد فيه كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لعقد قمة محتملة في المدينة في 12 يونيو الجاري، وسط تجدد التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة على معظمه.

سبوتنيك