ماهي رسالة "الحوثي" التي وجهها إلى قطر بشأن التهديد العسكري؟

جهينة نيوز

وجه رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية رسالة إلى دولة قطر.

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي إن "التهديد العسكري لقطر فات أوانه".

وأضاف: "ونقول للشعب القطري: "لا تقلقوا من اي تهديد سعودي أو غيره، فهم غارقين بالمعركة اليمنية، التي سعوا بكل ما يملكون من أجل اشعالها وارتكاب مجازرها".

وتابع: "إنكم تحملون السلاح كما هم ومقاتلاتكم التي طردت الاماراتيه لازالت بجهوزيتها"، مضيفا: "لديكم معاهدات عسكرية تركية ترعبهم".

يذكر أن مصدرا في وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، قال إن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط مروحية "أباتشي" في جحفان بجبهة جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع "ch4" في الجوازات قبالة منفذ علب.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية التي تديرها جماعة "أنصار الله" أن الجبهات شهدت خلال الـ24 الساعة الماضية "انتصارات نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية وتكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى وخسائر فادحة في العتاد الحربي".

ومن جانبه، غرد علي الحوثي عن اسقاط الأباتشي، قائلا: "إسقاط اباتشي في الساحل الغربي قبل ساعات وانتصرت يحرزها الأبطال في حيس".

وتقود السعودية "التحالف العربي" لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.