تعديل جديد داخل إدارة ترامب!

جهينة نيوز

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيختار الأدميرال دوجلاس فيرز، مستشارا جديدا للأمن الداخلي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أمس الجمعة ، أن فيرز سيحل محل توم بوسيرت، الذي استقال في أبريل / نيسان، بطلب من مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.

وخلال الشهور الماضية قام ترامب بعدة تغييرات داخل إدارته، شملت إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو، الذي كان يشغل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بدلا منه.

كما عين جينا هاسبل، التي يقترن اسمها بملفات التعذيب مديرة للاستخبارات المركزية الأمريكية، إضافة إلى إطاحته بعدد من المسؤولين المثيرين للجدل في إدارته.