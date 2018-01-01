فرنسا تتغلب على إيطاليا في مباراة استعدادية لمونديال 2018

جهينة نيوز

حقق منتخب فرنسا لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره الايطالي 3-1 امس الجمعة على ملعب اليانز ريفيير في نيس في ثاني مباراة استعدادية له قبل خوض نهائيات مونديال 2018 في روسيا من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.

وسجل ثلاثية فرنسا صامويل أومتيتي وأنطوان جريزمان (من ركلة جزاء)، وعثمان ديمبلي، في (ق 8، و29، و63)، على الترتيب، بينما أحرز ليوناردو بونوتشي، هدف إيطاليا الوحيد (ق 36).

وتلعب فرنسا في كأس العالم بروسيا 2018 في المجموعة الثالثة مع كل من استراليا وبيرو والدانمارك بينما لم تتأهل إيطاليا للنهائيات وستغيب عن كأس العالم بروسيا.