أبراج يوم السبت 2018/6/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم6/2: صاحب بصيرة، شهم، يحب المعرفة، وديع، لطيف، يشتغل على الفن أوالصوت، بعيد عن الثرثرة، شفاف، مزاجي، متعدد المواهب، رفيق جميل وخصوصاً في لحظات الزعل، وِلد ليعمل على حركة اظهار مواهبه، السنة فيها تراجع لبعض المشاريع وقلق من بعض القرارات في العمل، وللبعض زواج واكتشاف أسرار مخبأة، وإرث غير متوقع للبعض بعد طول فترة انتظار، لكن عموماً هي سنة حظ واننقال من حال إلى حال وعمل ضمن مؤسسات جديدة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: حاول أن تسرع وتنفذ أعمالك، احتمال بعض العقبات تظهر نتيجة حسد من بعض الزملاء أو أخطاء متراكمة بالتعامل مع المسؤولين عنك، لكن تنجح اذا كنت هادئ ومصحح لأخطائك بصبرك، اذاً بادر حتى لو اضطررت إلى أن تضعف جهودك حتى لا أحد يجرح كبريائك، لهذا السبب اليوم تضطر أن تسكت على الظلم والافتراء،بإمكانك أن تقوم أحسن ما عندك وتنجزك أعمالك بشكل جيد وناجح، ويوجد خبر جميل لك، والمساء وغداً عندك عزايم ودعوات ولقاءات و جوّك أفضل مولود الحمل.

الثور: يحلو لك الجو، تعيش أوقات مميزة، تحسم أمر، يبدو اليوم متحرر يحالفك الحظ بعمليات مالية تجارية ومشاغل قانونية، الأوضاع مطمئنة، نهار للاتصالات ولاستقبال زوّار مهمة وداعم اليوم نهارك لتهتم ما عندك من مواهب وطاقات، حاول استغلال هذا اليوم لصالحك، تنجح في المقابلات وفرصة موجودة عندك مولود الثور.

الجوزاء:يوجد بعض الهموم لكن نهارك جميل، مشغول بإعادة تنظيم أمورك المالية، فرصة متاحة لك، تعطي اهتمام أكثر لحولك، انتبه لا تصرف انتباهك بسهولة على الأمور المحيطة فيك يمكن تفاجئ وتنظر بقوة على صوتك اليوم بخصوص فاتورة أو استحقاقات أو خيار، اليوم ناقش بتعقل لتبطل الهموم وانتبه على صحتك، وغداً وضعك أفضل، فرصة مالية آتية من تعويض لك مولود الجوزاء.

السرطان: انتبه من مشاكل وجدال لأن طباعك متقلبة ولكن في نهارك يوجد لقاء مهم وقت مناسب تماماً حتى تجتمع مع الشركاء شركاء عاطفة أو عمل شرط أن لا تنجرف وراء الانفعال بالعكس اليوم حاول أن تطلب تعاون مع الطرف الآخر ولا تيأس وانتبه من نقاشات حادة، يمكن أن يصبح في زعل أو اختلاف لذلك الدبلوماسية مطلوبة، يمعنى أن اليوم تركز على الشراكة ويمكن أن تعزز علاقاتك مع الطرف الآخر أو تعمل عقد، والمساء وغداً وضعك أفضل ويوجد مصالحة لك مولود السرطان.

الأسد: اليوم مشغول بعدة انجازات، تراكم أعمال، تطلب تعاون من بعض الأصدقاء، لا تتخلى عن عملك أو تحتج، اليوم لايناسبك غير أن تطلب مساعدة وتقدر مشاكلك دون أن تبالغ في صحتك، ولا تضيّع وقت ولا تلتهي لأن نهار للعمل، بالرغم من ظهور غيمة فلكية لا يكون عندك، جوّك الرومنسي سيء، كن ليّن وايجابي، نهارك مضغوط في العمل والأجواء تكون للآخرين، يعني يمكن أن تكون من مكان لمكان أو تنقل وضغط عمل، المساء عندك شراكة مولود الأسد.

العذراء: نهارك جميل حتى تتكيف مع المتغيرات الطارئة وتعثر على حل لأي مسألة شاغلة بالك، تسيطر على الأوضاع وتلتقي بدعم ومساعدة، وتفرح بما تحمله لك الفترة، يمكن الحلم كبير سوف يتوسع أو مشروع يبصر النور بعد طول انتظار، ونهارك فيه ظروف جميلة ولقاءات عبر طريق الصدفة تعود عليك بالفائدة وأيضاً أخبار جميلة، بمعنى صوتك مسموع ويمكن أن تغير مكان اقامتك ويمكن وحود أخبار تخص أولاد أو اهتمام بأولاد، والمساء وغداً يبدأ العمل بالتراكم مولود العذراء.

الميزان: ابدأ نهارك بهدوء وبخطى ثابتة وبدون ضجيج، القليل من التعب بشأن عائلي أو مسألة صحية، ولا تحاول أن تفرض نفسك بالقوة ولا نسير عكس التيار، لأن يمكن تثير الزوابع من حولك على صعيد عائلي ولا تعامل الأهل بغضب، يمكن ذلة لسان توقعك بورطة، انتبه على أقوالك وعلى أفعالك وإذا كنت تفكر بأشياء عقارية أو تدخل بأشياء مشاريع على صعيد شخصي أيضاً جيد نهارك، اذاً ادرس كل المعطيات و دع أدائك رائع، والمساء أمور منزلية وشخصية تشغل بالك في فترة اليومين، وغداً عندك لقاء وحظ مطلق لك مولود الميزان.

العقرب: تركيزك على اتصالات والدعوات، وتجد نفسك أمام قرار لابد أن تأخذه أو مسألة تحيرك، القمر في صديق لك يفيد مصالحك، يعني الجدي والمساء ينتقل على الدلو لذلك تصادف نجاح في كل مجالاتك بالنهار، وتلتقي بناس من سفر، وتعقد صفقة حسب وضعك والظروف لمصلحتك، بمعنى نشيط بالحركة بالأخوة والأخوات والجيران، والمساء وغداً وجود بعض الأعطال والتصليحات أو التأجيل أو مشاكل عائلية، كن حذر مرلود العقرب.

القوس: نهارك يحمل فرصة متاحة مالية، توظيف مالي غالباً مالك اليوم من عمل اضافي أو يمكن تحصل على أشياء ضائعة، مطلوب منك الهدوء الكامل هذه الفترة تغتنم الفرص وبإمكانك توظف هذه الفرص هذه الفترة في خدمة لمصلحتك وتحمي استقرارك ووضعك المالي وانتبه من تبذير الأموال ولا تنسى الصحة أيضاً وآخر الليل تفكر باتصالات أو زيارة أو دعوة أو زوّار مفاجئين لك مولود القوس.

الجدي: تشعر أنك تراوح مكانك بثقة لأن ثقتك كبيرة، نشاطك ملحوظ، تستعيد الكثير من الحماسة، تتجرأ على طرح الأفكار والمبادرات، نهار يحمل دعوة مهنية ممتازة، الأضواء مسلطة عليك وتبهر الكثيرين بكفائتك، ويومك منتج، والمساء تفكير بأمور مالية، بمعنى وجود هدايا تتحضر لك مولود الجدي.

الدلو: تشعر بأنك تراوح مكانك، نهارك يحمل قلة حظ وملل وبلبلة وخيبة أمل ويمكن أيضاً محاولات احتيال، كن هادئ لتتجاوز هذه المحنة، والوضع النفسي شاغل بالك لكن ستكون من الليل بوضع نفسي أفضل وتترك الآخرين يحسون بأخطائهم اتجاهك، وتتوضح لك الفترة وتحسم الأمور، من آخر الليل وضعك أفضل مولود الدلو.

الحوت: تنشط اجتماعياً، تلتقي بأشخاص سوف تكون كلمتك مسموعة، لا تعصب، سوف تدرس كل أمورك، يمكن أن يحدث خبر استثنائي يدعك تختلط مع أشخاص جدد و تكون بالمقابل مستعد للدعم المتبادل لتنعم بحظ متصاعد، أصدقاء لقاءات دعوات نشاط اجتماعي، وآخر الليل تكون حذر كثير ولا تخرج للسهر مولود الحوت.