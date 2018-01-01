ترامب يؤكد انعقاد القمة مع زعيم كوريا الشمالية

جهينة نيوز

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت اكثر من ساعة في البيت الابيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.

واكد ترامب امام الصحافيين ان كوريا الشمالية تريد نزع سلاحها متوقعا ان يكون الحوار معها "عملية تتكلل بالنجاح".

ووعد الرئيس الاميركي الذي تسلم من الجنرال كيم يونغ شول رسالة من كيم جونغ اون، بالا تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ خلال المفاوضات.

واضاف في حديقة البيت الابيض بعدما رافق الجنرال الكوري الشمالي الى سيارته "لا اريد ان استخدم بعد الان عبارة حد اقصى من الضغوط. لا اريد ان استخدم هذه العبارة بعد الان. اننا متفاهمون جيدا. انكم ترون علاقتنا".

واوضح ترامب ايضا "لم اقل ابدا ان الامور ستحل في اجتماع واحد. اننا نتحدث عن اعوام من العداء والمشاكل"، لكنه تدارك "في النهاية سيكون هناك مخرج ايجابي جدا".

وفي ما يتعلق بتخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية قال "اعلم انهم يريدون القيام بذلك. انهم يريدون امورا اخرى مماثلة. انهم يريدون تطوير انفسهم كبلد. هذا سيحصل، لا اشك في ذلك".