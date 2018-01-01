ترامب يستقبل مساعد كيم جونغ اون في البيت الابيض

جهينة نيوز

إستقبل دونالد ترامب في البيت الابيض مساعد كيم جونغ اون الذي يحمل رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي في تعبير جديد عن الانفراج غير المسبوق تمهيدا لقمة تاريخية بين البلدين العدوين.

ووصل الجنرال كيم يونغ شول الذي يضطلع بدور اساسي في التحضير لهذه القمة غير المسبوقة المقررة في 12 حزيران في سنغافورة حيث كان في استقباله الامين العام للرئاسة الاميركية جون كيلي ومسؤولا ملف كوريا الشمالية في الخارجية الاميركية والسي آي ايه مارك لامبرت واندرو كيم.

وانتقل بعدها الى المكتب البيضوي للقاء الرئيس الاميركي.

وكيم يونغ شول هو ارفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما، ومن المقرر ان يلتقي ايضا للمرة الثالثة في ثلاثة ايام وزير الخارجية مايك بومبيو بعد محادثاتهما الاربعاء والخميس في نيويورك والتي اتاحت وفق الاميركيين احراز "تقدم فعلي" نحو انعقاد القمة

المصدر: ا ف ب