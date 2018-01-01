الشرطة الإيطالية تتهم "فيسبوك" بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 300 مليون يورو

جهينة نيوز

اتهمت شرطة الضرائب الإيطالية، شركة "فيسبوك"، بالتهرب من دفع ضرائب مستحقة عليها بقيمة 300 مليون يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) اليوم الجمعة، نقلاً عن شرطة الضرائب في مدينة ميلانو، أن شركة "فيسبوك" تتهرب من دفع ضرائب بلغت 300 مليون يورو.

و"التهرب الضريبي" مصطلح يعبر عن إجراءات قانونية تستخدمها الشركات حول العالم، بحيث يمكّنها من تجنب دفع أكبر نسبة ممكنة من الضرائب الدولية.

وللقدرة على التهرب الضريبي، تستغل تلك الشركات ثغرات في القوانين أو تلجأ إلى دول الملاذات الضريبية التى تفرض ضرائب منخفضة مثل آيرلندا وجزر العذراء وهولندا.