الشرطة الإيطالية تتهم "فيسبوك" بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 300 مليون يورو

الجمعة, 1 حزيران 2018 الساعة 20:34 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الشرطة الإيطالية تتهم

جهينة نيوز

اتهمت شرطة الضرائب الإيطالية، شركة "فيسبوك"، بالتهرب من دفع ضرائب مستحقة عليها بقيمة 300 مليون يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA) اليوم الجمعة، نقلاً عن شرطة الضرائب في مدينة ميلانو، أن شركة "فيسبوك" تتهرب من دفع ضرائب بلغت 300 مليون يورو.

و"التهرب الضريبي" مصطلح يعبر عن إجراءات قانونية تستخدمها الشركات حول العالم، بحيث يمكّنها من تجنب دفع أكبر نسبة ممكنة من الضرائب الدولية.

وللقدرة على التهرب الضريبي، تستغل تلك الشركات ثغرات في القوانين أو تلجأ إلى دول الملاذات الضريبية التى تفرض ضرائب منخفضة مثل آيرلندا وجزر العذراء وهولندا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا