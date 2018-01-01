غضب و ارباك أمريكي بعد تصريحات الرئيس الأسد ؟!

جهينة نيوز

حذرت وزارة الدفاع الاميركية دمشق من استخدام القوة ضد حلفائها ، وقال المتحدث باسم اللجنة المشتركة لرؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أنه على أي طرف منخرط في الصراع في سوريا أن يفهم أن مهاجمة القوات الاميركية او شركائها في التحالف يعتبر سياسة سيئة للغاية

و كانت أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تتطلع لقتال قوات سورية أو إيرانية لكنها ستستخدم "القوة الضرورية والمتناسبة" للدفاع عن القوات الأميركية والقوات الشريكة لها في الحرب على تنظيم داعش في سوريا.

وقال مسؤول في الوزارة لرويترز "يظل التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة ملتزما بالتركيز على هزيمة داعش في سوريا ولا يسعى لقتال حكومة سوريا أو إيران أو جماعات دعم إيرانية في سوريا".

وأضاف "لكن كما قلنا من قبل إذا تعرضنا لهجوم لن نتردد في استخدام القوة الضرورية والمتناسبة للدفاع عن القوات الأميركية أو قوات التحالف أو القوات المشاركة في عمليات لهزيمة داعش "

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد قال في مقابلة تلفزيونية لقناة"روسيا اليوم" بأنه من المستحيل ترك اي منطقة على التراب السوري خارج سيطرة الحكومة وعلى الاميركيين ان يغادروا ، حيث وجه الرئيس الاسد رسالة واضحة لما يسمى بقوات سوريا الديموقراطية "قسد" ذراع اميركا في شمال سوريا وشرقها قائلا بأن التعامل مع هذه القوات سيكون عبر خيارين هما المفاوضات اولا وإن لم ينجح ذلك فسنلجأ لاستخدام القوة بوجود أميركا أو عدمه.