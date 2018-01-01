بعد تعمده إصابة محمد صلاح ..راموس و عائلته يعيشون ظروفا عصبية

الجمعة, 1 حزيران 2018 الساعة 17:56 | رياضة, كرة القدم

بعد تعمده إصابة محمد صلاح ..راموس و عائلته يعيشون ظروفا عصبية

جهينة نيوز

يعيش الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، ظروفا صعبة إثر تلقيه تهديدات بالقتل، هو وعائلته بعد تعمده إصابة محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقرر راموس، على الفور تغيير أرقام هواتف عائلته ورقمه الخاص، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، وسط حالة من الذعر في الساعات الأخيرة.

واشار مانولو لاما، المعلق الرياضي الإسباني، إلي أن راموس وعائلته كانوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية في الأيام الأخيرة وذلك بعد تلقيهم مكالمات ورسائل بالقتل على هواتفهم من أرقام لا يعرفونها وأيضًا عبر شبكات التواصل الاجتماعية.

وتم إبلاغ الشرطة الإسبانية بالمكالمات ورسائل التهديد، وتعمل على تأمين مدافع الريال سيرخيو راموس وعائلته والمناطق المحيطة به مباشرةً.


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