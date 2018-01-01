""هآرتس": تفاصيل مباحثات موسكو وتل أبيب مسألة إبعاد إيران من جنوب سوريا

جهينة نيوز

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ إسرائيل وروسيا تناقشان مسألة إبعاد إيران عن حدود سوريا الجنوبية مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال هدف إسرائيل في تحجيم النفوذ الإيراني والحد من وجود طهران العسكري في سوريا يتصدّر قائمة الأولويات، على الرغم من وجود ساحة أخرى هي غزة.

وأوضحت الصحيفة أنّه في مساء الأربعاء الماضي وبعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، ذهب وزير الحرب أفيغدور ليبرمان في زيارة قصيرة إلى موسكو، وفي اجتماع مساء الخميس مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقش قضية الحد من الوجود الإيراني في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ليبرمان كان متفائلاً هذا الأسبوع بشأن فرص إبعاد الإيرانيين عن الحدود مع فلسطين المحتلة في مرتفعات الجولان.

وتشير التفاصيل المبدئية الصادرة عن اجتماع ليبرمان مع شويغو، والمكالمة الهاتفية التي أجراها نتنياهو مساء أمس الخميس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية أن تمنح إسرائيل موافقة صامتة على عودة الأسد إلى الحدود بالفعل، وفقاً للصحيفة. وتمت مناقشة إمكانية انسحاب الإيرانيين وحلفائها إلى شرق طريق دمشق السويداء، الذي يبعد 70 كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية، خلال المحادثات. وترتبط هذه التوقعات بالتغيرات الحاصلة في جنوب سوريا، بما يتماشى مع الاتفاق السابق من أجل الحد من الاحتكاك بالمنطقة، والذي وقعت عليه كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن في تشرين الثاني الماضي.