غاريث بيل يفوز بلقب "أفضل هدف" في بطولة دوري أبطال أوروبا 2018

جهينة نيوز:

حصد الويلزي غاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، لقب أفضل هدف ببطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليغ"، هذا الموسم 2017-2018

وحصل هدف بيل، الذي سجله في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني بمرحلة المجموعات على الهدف الأفضل في الشامبيونزليغ بنسبة 19% من تصويت الجماهير.

و كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"طرح قائمة "الأهداف المتنافسة " و جاءت كالتالي :

- هدفين لمحمد صلاح، ضمن قائمة مكونة من 12 هدفا تنافست على الهدف الأول بالشامبيونزليج، الأول أمام روما بذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا فى المباراة التى انتهت 5-2 للريدز وحصل على 11%، وكذلك هدفه أمام مانشستر سيتى فى إياب ثمن نهائى البطولة فى المباراة التى حسمها فريقه 2-1 وحصل على 8%.

- هدفان للسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، الأول أمام سبارتاك موسكو الروسي بدور المجموعات، والثاني أمام بورتو البرتغالي بدور الـ16

- هدفان للويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، هدفه فى شباك بوروسيا دورتموند الألماني فى دور المجموعات، وكذلك فى نهائى البطولة أمام ليفربول.

- هدف كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، في شباك يوفنتوس الإيطالي، فى دور الـ16 أيضا

- هدف إيدين دجيكو، لاعب روما الإيطالي، في شباك تشيلسي الإنكليزي بدور المجموعات

- هدف الفرنسي انطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد في شباك روما بدور المجموعات

- هدف ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، في شباك تشيلسي بدور الـ16 بالبطولة

- هدف ستيفان الشعراوي، لاعب روما، والذى سجله فى شباك تشيلسي فى المباراة التى انتهت لفريقه 3-0 بدور المجموعات

- هدف كينك توسون، لاعب بشكتاش التركي في بورتو.