حارس مرمى ألمانيا "نوير" يتأهب للاختبار الأصعب

جهينة نيوز:

عندما يحل المنتخب الألماني ضيفاً على نظيره النمساوي في المباراة الودية المقررة بينهما غداً السبت، يتوقع أن يمنح المدير الفني يواكيم لوف الفرصة للعديد من العناصر، من بينها الوجه الجديد نيلز بيترسن، ولكن التركيز سينصب بشكل أساسي على نجم حراسة المرمى مانويل نوير الغائب عن الملاعب منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وتشكل مباراة الغد عامل الحسم الرئيسي لقرار لوف بشأن استدعاء نوير ضمن القائمة النهائية (23 لاعباً) التي ستخوض مشوار الدفاع عن اللقب في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقررة بروسيا بين 14 يونيو (حزيران) الجاري و15 يوليو (تموز) المقبل.

وستكون مباراة الغد المقررة في كلاينفورت، هي الأولى لنوير منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما أصيب بكسر في القدم، كما أنها الأولى له بقميص المنتخب منذ أكتوبر (تشرين أول) 2016.

وأبدى يواكيم لوف وأعضاء الجهاز الفني، إعجابا بالعروض التي يقدمها نوير خلال التدريبات ومباراتين أقيمتا بين المنتخب الأول ومنتخب الشباب الألماني (تحت 20 عاماً)، خلال المعسكر المقام في إيبان بشمال إيطاليا.

ولكن المدرب المساعد توماس شنايدر رفض التأكيد على مشاركة نوير في المونديال المقرر بروسيا.

ويفترض على لوف، وعلى مدربي باقي المنتخبات المشاركة في المونديال، الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم في موعد أقصاه الرابع من يونيو .

وتعد مباراة النمسا هي الاختبار الحقيقي الوحيد، قبل إعلان لوف القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً من القائمة الأولية الحالية التي تضم 27 لاعباً.

وكان لوف صرح بالفعل بأن نوير (32 عاماً) لن يذهب إلى كأس العالم كحارس مرمى بديل، وإنما سيشارك كحارس أساسي للمنتخب، ولكن بشرط تعافيه واستعادة لياقته بشكل كامل.

وتعني عودة نوير، أن يواجه مارك-أندري تير شتيغن، الذي تولى حراسة مرمى المنتخب خلال غياب نوير وتوج مع المنتخب بلقب كأس القارات 2017 كما توج مع برشلونة بالدوري الإسباني، عودة محبطة إلى مقعد البدلاء بالمنتخب.

وسيطرت حالة الجدل والتكهنات حول مصير نوير، على المشهد في معسكر المنتخب الألماني في إيبان، ولكن أمور أخرى طرحت نفسها في الوقت نفسه.

وكشف شنايدر عدم شعور أعضاء الجهاز الفني بالسعادة إزاء أداء مسعود أوزيل، الذي يشارك في التدريب الكامل للفريق رغم تلقيه العلاج بسبب مشكلات في الظهر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان لوف سيدفع بأوزيل في مباراة الغد أم لا، بينما يغيب مدافع بايرن ميونخ، جيروم بواتينغ، ومهاجم شتوتغارت، ماريو غوميز، بسبب عدم تعافي بواتينغ من إصابة في عضلات الفخذ ومعاناة غوميز من مشكلات عضلية أيضاً.

وكذلك يغيب توني كروس عن المباراة، إذ سينضم إلى المعسكر غداً السبت، وجاء وصوله المتأخر نظراً للانشغال بالتتويج مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر د ب أ