داعية سعودي يفتي بجواز الإفطار لكل المشاركين في مونديال روسيا

جهينة نيوز:

أفتى رجل الدين السعودي، رضوان الرضوان بجواز الإفطار لكل المشاركين في كأس العالم في روسيا، سواء كانوا لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاماً.

وقال الرضوان أن هؤلاء "هم في حكم المسافر سواء كان سفرهم يومين أو يزيد على ذلك أو يقل، ولهم كل رخص السفر من قصر وجمع في الصلوات والفطر في الصيام، خصوصا إن شق عليهم الصوم، وليس عليهم نوافل، وإذا أرادوا أن يصوموا فلا بأس".

يشار إلى أن مراجع دينية أجازت للاعبي المنتخب السعودي الإفطار أثناء مشاركتهم في كأس العالم، فيما شككت آراء أخرى في جواز الإفطار للمشجعين والإعلاميين والعاملين في القطاعات المشاركة في كأس العالم، من الناحية الشرعية.

المصدر: صحيفة "عكاظ"