وفاة أحد مؤسسي مجموعة "أتاري"

جهينة نيوز

توفي الأميركي تيد دابني الذي ساهم في تأسيس مجموعة "أتاري" وابتكر لعبة الفيديو الشهيرة "بونغ"، عن 81 عاما في أواخر الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت عدة مصادر متطابقة.

وقد أعلنت وفاته على "فيسبوك"، السبت، من قبل صديقه ليونارد هرمان، المؤرخ المتخصص في ألعاب الفيديو، قبل أن تؤكدها أرملته لصحيفة "نيويورك تايمز" الخميس.

وكتب هرمان الذي أجرى سنة 2009 مقابلة، نادرة من نوعها، مع تيد دابني الذي تلاشى ذكره لدى عامة الجمهور بعد أن كان مصدر إعجاب كبير لهواة ألعاب الفيديو "ارقد بسلام يا صديقي العزيز. وإرثك باق مدى الدهر!".

في شباط 2013، أنقذت مجموعة "كير فنتشرز" "أتاري" من الإفلاس في إطار شراكة مع الصندوق الأميركي "ألدن".