اغلاق غابة عامة في نيو مكسيكو خوفا من اندلاع حرائق

جهينة نيوز

أعلنت إدارة الغابات الأميركية أنها اتخذت قرارا بإغلاق غابة عامة مساحتها 1.6 مليون فدان في ولاية نيو مكسيكو لأجل غير مسمى بسبب خطر اندلاع حرائق نتيجة موجة جفاف طويلة في المنطقة.

وقالت إدارة الغابات في بيان أمس إن القرار يحظر جميع الأنشطة الترفيهية في غابة "سانتا في" العامة بدءاً من اليوم الجمعة، ويمنع الزوار من دخول المناطق البرية ومناطق التخييم والطرق داخل الغابة حتى يزول الجفاف.

وأضافت أن المنطقة الوحيدة المستثناة من الحظر هي ممر نهر "ريو تشاما" الممتد عبر الغابة.

وحظر المسؤولون إشعال النيران في المخيمات في أوائل أيار بسبب الأجواء الجافة لكن العاملين رصدوا في الأسابيع الأخيرة 120 ناراً مشتعلة بمخيمات كانت خالية في ذلك الوقت، منها 84 على الأقل خلال عطلة يوم الذكرى في مطلع الأسبوع، وهو توقيت بدء موسم السفر الصيفي.

وقال المشرف على الغابة جيمس ميلوناس إن "عدم الامتثال على نطاق واسع" للحظر المفروض على نيران المخيمات دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً.

وقال ميلوناس في بيان إنه "في ظل الظروف الراهنة يمكن أن تتسبب نيران مخيمات مهجورة في حريق هائل. ونحن لن نجازف بالموارد الطبيعية والثقافية الواقعة تحت حمايتنا ورعايتنا".