محادثات بين الكوريتين قبل القمة المرتقبة

جهينة نيوز

يجري وفدان رفيعا المستوى من الكوريتين اليوم الجمعة، محادثات لمناقشة تحسين العلاقات الثنائية قبل القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان يفترض ان تعقد هذه المحادثات مطلع الشهر الجاري، لكن بيونغ يانغ الغتها رداً على المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.

وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ جيون قبل عقد اللقاء: "سنناقش وسائل تطيق الاتفاقات التي أبرمها الرئيسان بشكل فعال وهادئ".

واضاف ان الهدف هو "إيجاد اجواء ايجابية للقمة بين واشنطن وبيونغ يانغ".

ويتضمن جدول اعمال اللقاء اعادة ربط خطوط سكك الحديد بين البلدين وتشكيل فريق مشترك لدورة الالعاب الرياضية الآسيوية في جاكرتا في آب المقبل.