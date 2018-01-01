يلدريم.. خطة انسحاب الأكراد ستطبق في غرب الفرات وشرقه

جهينة نيوز:

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن خطة انسحاب مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية من غرب الفرات في سوريا ستطبق أيضا في جانبه الشرقي.

وقال يلدريم، خلال لقاء أجراه اليوم الخميس مع ممثلي المنظمات المدنية في ولاية غريسون شمال تركيا، في تطرقه إلى المحادثات الجارية بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الوضع في مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية: "نصر في موضوع مدينة منبج على دفعهم إلى القول تعالوا لنجلس ونبحث هذا الموضوع".

وذكرت "الأناضول" أمس الأربعاء، استنادا إلى "معلومات واردة من مصادر مشاركة في مجموعة العمل التركية- الأميركية"، التي اجتمعت في العاصمة أنقرة الأسبوع الماضي، أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا إلى خارطة طريق حول منبج تنص على انسحاب المسلحين الأكراد من المدينة وكذلك من كامل منطقة غرب نهر الفرات.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان عن الاتفاق النهائي سيجري خلال لقاء وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأميركي مايك بومبيو، يوم 4 حزيران المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن.

كما قالت الوكالة إن قيادات التنظيم بدأت بمغادرة المدينة السورية للتوجه لاحقا إلى عين عيسى.

ونفت الخارجية الأميركية و"وحدات حماية الشعب"الكردية هذا التقرير، قائلة إنه لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات