الكشف عن هوية قاتل الصحافي الروسي أركادي بابتشينكو

جهينة نيوز

كشف محامي المتهم بمحاولة اغتيال الصحافي الروسي أركادي بابتشينكو اسم موكله وهو بوريس غيرمان.

وأفاد المحامي يفغيني سولودكو على صفحته في شبكة فيسبوك بأن موكله هو مدير الشركة الأوكرانية الألمانية لصناعة الأسلحة "شمايسر" والتي تعد شركة غير حكومية وحيدة لصناعة الأسلحة في أوكرانيا. وحسب المحامي كان لدى غيرمان علاقات طويلة مع وزارة الدفاع الأوكرانية وكان معروفا بأعماله الخيرية لعملية القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال المحامي: "بندقيات قناصينا مزودة بالأدوات البصرية التي تصنعها شركته، وهو الشخص الذي يصمم ويقوم بتحديث منظومات القنص على أساس الأسلحة الموجودة".