ماكرون سيتشاور مع ترمب في شأن الرسوم الاميركية على الصلب والالمينيوم

جهينة نيوز

اسف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات الصلب والالمينيوم من الاتحاد الاوروبي، واصفا القرار بانه "غير قانوني وخاطىء".

واوضح ماكرون للصحافيين انه سيتشاور "مساء" مع نظيره الاميركي دونالد ترمب في هذا الشأن.

وقال اثر اجتماع في الاليزيه خصص للتراث المهدد "آسف للقرار الاميركي" و"سيكون علينا اتخاذ موقف اوروبي يندرج في اطار القانون الدولي".

واضاف "هذا القرار لا ينسجم مع القانون التجاري الدولي (...) ما يعني انه غير قانوني. اعتقد ان هذا القرار خاطىء من جوانب عدة (...) لانه يحدث انقساما ويؤدي الى قومية تجارية. والقومية تعني الحرب وهذا ما حصل بالضبط في ثلاثينات" القرن الماضي.

المصدر أ ف ب