كندا ترد على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الصلب و الالومنيوم

جهينة نيوز

أكد رئيس الوزراء الكندي أن كندا ستحمي مصالح العمال الكنديين وسوف تعلن عن إجراءات للرد على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الصلب والألومنيوم.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن كندا ستفرض ضريبة على منتجات أمريكية وستنفذ بدءا من الأول من يوليو المقبل (أي غدا الجمعة) وستظل قائمة حتى تلغي أمريكا رسومها على المنتجات الكندية.

و أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق ، فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والحديد من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، في خطوة استفزازية جديدة تعكس إصرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المضي قدمًا في حربه التجارية مع حلفائه.