مقتل 3 جنود اتراك شمال العراق

جهينة نيوز

قتل 3 جنود أتراك في مواجهات مع مقاتلين اكراد في شمال العراق، وفق ما اعلن الجيش في بيان.

وقال الجيش ان الجنود قضوا "خلال مواجهة مع عناصر المنظمة الارهابية الانفصالية" في اشارة الى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة تنظيما "ارهابيا".

ولحزب العمال الكردستاني قواعد خلفية في شمال العراق تتعرض على الدوام لقصف جوي تركي وعمليات توغل لقوات الامن التركية.

والثلاثاء، اعلن الجيش التركي مقتل جندي آخر في هجوم نسبه الى المتمردين الاكراد وتم الرد عليه بضربات جوية.