ترامب: الأمر قد يتطلب أكثر من لقاء مع كوريا الشمالية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأمر قد يتطلب أكثر من لقاء مع كوريا الشمالية للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية، وأنه يود أن تفكك بيونغ يانغ برنامجها النووي بأسرع ما يمكن في ظل أي اتفاق.

وقال ترامب في مقابلة وجيزة مع "رويترز" على متن طائرة الرئاسة لدى توجهه إلى تكساس للمشاركة في فعاليات لجمع التبرعات، إنه لا يزال يأمل أن تعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية في 12 حزيران بسنغافورة.

وأضاف أن المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول سيلتقي به على الأرجح غداً الجمعة في البيت الأبيض بعد أن يختتم المسؤول الكوري الشمالي اجتماعاته مع وزير الخارجية مايك بومبيو في نيويورك.