أول تعليق من رئيس ريال مدريد على رحيل زيدان

جهينة نيوز:

علق فلورنتينيو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على رحيل الفرنسي زين الدين زيدان بشكل رسمي عن قيادة الفريق خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم.

وقال بيريز في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا الإسبانية: رحيل زيدان عن ريال مدريد كان قرار مفاجئ، الجميع استقبل الخبر بحزن شديد.

وأضاف: لم يتوقع أحد رحيل زيدان، وتغيير المدرب في الوقت الحالي، إنه يوم حزين للغاية ولكن علينا أن نستوعب هذا القرار، واحترام زيدان.

وتابع بيريز: بالنسبة لي كان قرار زيدان غير متوقعاً تماماً، يوم حزين للنادي وللجماهير، بالطبع نحن زيدان كلاعب وكمدرب، ولكن هذا قراره وعلينا احترامه.