إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يسجل أكبر زيادة في 5 أشهر

جهينة نيوز:

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل)، وذلك في مؤشر جديد على أن النمو الاقتصادي استعاد الزخم في مطلع الربع الثاني من العام، بينما يواصل التضخم الارتفاع على نحو مطرد.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم (الخميس) إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي قفز 0.6 في المئة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة في خمسة أشهر. وجرى تعديل بيانات آذار (مارس) لتظهر زيادة في الإنفاق بنسبة 0.5 في المئة بدلاً من الزيادة السابقة البالغة نسبتها 0.4 في المئة.

وعزز شراء الوقود وغيره من منتجات الطاقة الإنفاق. وزادت مشتريات السلع غير المعمرة 0.9 في المئة. وزاد الإنفاق على الخدمات 0.5 في المئة بدعم من الطلب على الأجهزة المنزلية.

وتواصل الأسعار الارتفاع تدريجياً. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني المكونات المتقلبة للطاقة والغذاء 0.2 في المئة للشهر الثالث على التوالي.

وسجل ما يطلق عليه المؤشر الأساس لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً نسبته 1.8 في المئة على أساس سنوي. وهذا المؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وحدد البنك المركزي الأميركي مستوى مستهدفاً للتضخم عند اثنين في المئة.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يتجاوز مؤشر الأسعار الأساس السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي هدف المركزي الأميركي في الشهور المقبلة. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الشهر المقبل. وزاد البنك كلفة الاقتراض في آذار (مارس) ويتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين خلال العام الحالي.

المصدر رويترز