فلة الجزائرية لـ "جهينة نيوز": بفضل قيادة الأسد سورية تستعيد عافيتها

جهينة نيوز - دمشق_ عبدالهادي الدعاس

بعد غياب دام عشر سنوات، استضافت سيرياتيل ضمن خيمة اذاعة "ميلودي أف أم" المطربة الجزائرية "فلة" التي حاورها المذيعين ماجد العجلاني وكاتيا اسكيف في مطعم "بيت ورد" بالربوة. وفي تصريح خاص أكدت لـ "جهينة نيوز"، بأنها كانت غائبة جسداً فقط، ولكنها أحد المتابعين لجميع ما أحيك من مؤامرات للنيل من صمود وشموخ هذا الوطن والشعب العظيم، مشيرة الى أن بتواجدها شاهدت أكاذيب القنوات الإعلامية التي تشوه الصورة من خلال فبركتها ما يحدث في سورية وبتواجدي اليوم شاهدت الحب والأمان الذي يتمتع به الشعب السوري وإيمانه بمقولة "القناعة كنز لا يفنا".

وأشارت فلة، الى سهولة الطريق بالوصول الى قلب مدينة الياسمين ما يعطيها دفع كبير لإحياء حفل فني بدمشق عندما يتقدم لها عرض أحياء حفل، وأبدت فلة إعجابها بالتواجد ببلدها الثاني ضمن الشهر الكريم والذي عاد بفضل قيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد والجيش السوري، موجهة رسالة للشعب السوري بأنه مثال لكافة الشعوب الصامدة بعشقه وتمسكه بـ تراب الوطن استمروا كما أنتم، فالله حاميكم وأرواح الأنبياء والأولياء الصالحون الذي عاشوا على هذه الأرض يهنئون لكم بمدينتكم.

وأوضحت، ان تواجد أيدي خفية تسعى لخلق تفريق وتشتيت بين جميع البلدان العربية، ولكنني أؤمن بثقافة ووعي الشعبان الجزائري والسوري الذي يربطهما تاريخ عريق واحد وثقافة واحدة، مشيرة إلى أن سورية والجزائر بلد واحد. اَملة بوجود عصا سحرية تعيد الأوضاع الى ماكنت عليه في السابق وان يعم السلام على جميع البلدان العربية.

وأكدت فلة عن ارتباطها وقربها من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي الذين هم سبب نجاحها، رغم الفترة القصيرة بتواجدها على الأنترنت، وأن فقرة اعتزالها كانت محطة لتضامن متابعيها، وأشارت الى ان أغنية "تشكرت" حققت لها نقلة نوعية بتواجد جمهور كبير مازال معها حتى هذه اللحظة.

وتحدثت فلة عن الصداقة التي تجمعها بسلطان الطرب السوري "جورج وسوف" من خلال علاقة كـ عائلة واحدة تجمعها المحبة والمودة والذي استطاع ان يضع بصمة غنائية لا تموت، وأبدت اعجابها وحبها للأصوات السورية الشابة من بينها النجم "ناصيف زيتون".

وعن برامج المواهب، أشارت فلة بأن هذا النوع من البرامج يساعد على اكتشاف مواهب شابة من جميع البلدان، ولا يوجد تآمر على جنسية أي مشترك، ناصحة المواهب الشابة بتعلم جميع اللغات والتوسع بشكل اكبر في عالم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت عن سعادتها بتلبية جميع الدعوات التي يتواجد بها اعمال خيرية وخاصة الأطفال المصابين بمرض السرطان.

وكشفت النجمة الجزائرية بأنها بصدد التحضير لأغنية سورية جديدة من كتابة "مضر شغالة"، ستكون من الحانها وغناها، بعد اهدائها أغنية سورية عام 2008 تحت عنوان "معزوزة يا شام" بمناسبة تتويج دمشق عاصمة للثقافة العربية، إضافة لتحضيرها ألبوم جزائري سيكون خلال الفترة القادمة.

يذكر أن فلة الجزائرية، من مواليد 23 نيسان عام 1961، من أسرة فنية اسمها الحقيقي فلة العبابسة، حققت انتشارا عربيا وشهرة بعد ألبوم " تشكرات"، لديها مجموعة من الألبومات "منور حينا" عام 1993 "تشكرات" عام 2001 "أهل المغنى" عام 2005 "يا مسافر للجفا" عام 2009،.