دعم شعبي لمرشح اليسار للرئاسة المكسيكية في مواجهة جدار ترامب!

جهينة نيوز

أظهرت استطلاعات الرأي أن شعبية مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية في المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حققت قفزات قياسية ووصلت إلى 52%، قبل شهر من موعد إجراء الانتخابات.

وظهر جليا في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "ريفورما" وبيّنت فيه وصول شعبية لوبيز أوبرادور إلى 52% بين المواطنين، أن شعبية هذا المرشح عن ائتلاف "معا لنصنع التاريخ" الذي يضم حزب "مورينا"، "حزب العمل" وحزب " اللقاء الاجتماعي"، قد تحسنت مقارنة مع ما كانت عليه يوم 2 مايو ايار بنسبة 4%. بينما أظهر الاستطلاع فارقا كبيرا بينه وبين منافسيه.

وتراجعت شعبية المرشح، ريكاردو أنايا، عن ائتلاف "الجبهة المدنية للمكسيك" (حزب العمل الوطني، وحزب الثورة الديمقراطي وحزب "الحركة المدنية")، إلى 26% بعدما كان مؤشر شعبيته يبلغ 30% في 2 مايو ايار.

وحل خوسيه أنطونيو ميد، مرشح ائتلاف "الكل من أجل المكسيك"، الذي يضم الحزب الحاكم (PRI)، حزب "التحالف الجديد" وحزب البيئية الخضراء من المكسيك في المركز الثالث مع 19% من دعم المستطلعين (17% في 2 مايو ايار).

وإذا ما فاز مرشح اليسار في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في المكسيك يوم 1 يوليو تموز المقبل، فإن المراقبين ينتظرون تصاعد المواجهة بين المكسيك والولايات المتحدة التي يعتزم رئيسها دونالد ترامب بناء جدار فاصل بين البلدين وإجبار مكسيكو على دفع تكاليفه!.

المصدر: نوفوستي