"تنسيقيات المسلحين": مقتل 4 اشخاص بانفجار دراجة نارية مفخخة في جرابلس بريف حلب

جهينة نيوز

افادت "تنسيقيات المسلحين" اليوم الخميس ان 4 اشخاص بينهم طفل قتلوا واصيب آخرون جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب كراج مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

واندلعت امس اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين ميليشيا “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”لواء الشمال” في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، سقط على إثرها مدنيان حسبما أفادت مواقع تابعة للمسلحين .

وقالت مصادر إن الاشتباكات بين الميليشيات المتقاتلة تخللها قصف مدفعي بقذائف الهاون أدت إلى سقوط قتيلين مدنييين وجرح آخرين إضافة لأضرار مادية.

و أكدت أن سبب اندلاع القتال في المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية المدعومة تركيا قيام “لواء الشمال” بإنهاء تواجد “كتيبة الزرقاء” التابعة لـ “أحرار الشام” بتهمة الفساد.

وكانت جرابلس شهدت الثلاثاء قيام ميليشيا “السلطان مراد” بخطف دورية لما تسمى “الشرطة الحرة”، حيث جرى تحريرها من قبل جهة ثالثة وإلقاء القبض على الخاطفين، ما يعكس حالة الفوضى العارمة التي تعيشها المناطق المحتلة من قبل أنقرة في شمال سورية.