كيم جونغ أون خلال لقائه لافروف: الخطوات في شبه الجزيرة الكورية تتسارع نحو الحوار

جهينة نيوز

أكد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتغير بما يتلاءم ومصالح الكوريتين.

ونقلت وكالة تاس عن كيم قوله خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغ يانغ اليوم “إن كوريا الشمالية تثمن عاليا النهج الذي تتبعه الحكومة الروسية في ظل الرئيس فلاديمير بوتين والقائم على مواجهة الهيمنة الأميركية في العالم بشكل حازم وصارم”.

وأعرب كيم عن استعداده الدائم لاجراء محادثات وتبادل عميق للاراء مع الجانب الروسي في كل القضايا لافتا إلى أن زيارة لافروف إلى بيونغ يانغ تظهر حرص واهتمام موسكو بالمزيد من تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار كيم إلى ان الزيارة تأتي في وقت تتسارع فيه الخطوات في شبه الجزيرة الكورية نحو الحوار والمشاورات بما يتفق ومصالح شعبي الكوريتين.

بدوره أعرب لافروف عن حرص روسيا على استتباب الأمن والاستقرار وازدهار شبه الجزيرة الكورية بشكل خاص وشمال شرق اسيا بشكل عام.

وأضاف لافروف “نحن والرئيس بوتين نقيم بإيجابية عالية إعلان بانمونجوم الذي وقعه الرئيس الكوري الشمالي ونظيره الجنوبي خلال قمتهما في الـ27 من نيسان الماضي .. ونحن على استعداد للمساهمة والمساعدة في تنفيذه باي طريقة ممكنة ولا سيما ما يتعلق منه بمشاريع بناء سكك الحديد التي سيتم تنفيذها في المستقبل بمشاركة روسيا”.

ووجه لافروف الدعوة ل كيم جونغ أون لزيارة موسكو وقال أثناء اللقاء.. “ندعوكم لزيارة روسيا وسنكون سعداء جدا بتلبيتكم الدعوة”.