الرياض تكشف تطورات المفاوضات بشأن "إس-400" مع موسكو!

جهينة نيوز

أعلن السفير السعودي في موسكو، رائد بن خالد قرملي، أن المحادثات بين الرياض وموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" تسير بشكل جيد، مرجحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء المراجعة الفنية.

وقال السفير السعودي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وقعنا العقد خلال زيارة الملك، وما يحدث الآن هو أن التنفيذ يتطلب تفاصيل فنية حول نقل الآليات، وتفاصيل تقنية أخرى بين الخبراء من الجانبين… يحتاج الخبراء لإنهاء مناقشاتهم، لا يمكننا وضع تاريخ محدد لإنهاء المحادثات، لكنها تسير بشكل جيد جدا".

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضي والجاري، ويشهد على ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين.

وزادت هذه العلاقات تطورا بعد الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على رأس وفد كبير، إلى العاصمة الروسية موسكو، وإجرائه مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين.

وأسفرت زيارة العاهل السعودي عن توقيع اتفاقات عسكرية وثقافية وتجارية بين البلدين، بأكثر من 6 مليارات دولار، وذلك فضلا عن اتفاق الطرفين السعودي والروسي على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط، الذي أسفرت نتائجه عن تحسن واستقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.