امريكا تفشل بتمرير اعلان في مجلس الامن يدين المقاومة الفلسطينية

جهينة نيوز

فشلت الولايات المتحدة الأميركية بتمريرِ اعلانٍ في مجلسِ الأمن الدولي يدينُ المقاومةَ الفلسطينية لردِها على اعتداءاتِ الاحتلالِ الإسرائيلي وقصفِها لمستوطناتهِ فيما تعملُ المجموعةُ العربيةُ على مشروعِ قرارٍ يطلبُ حمايةَ المدنيين الفلسطينيين.

وقالت السفيرة الامريكية لدى مجلس الأمن نيكي هايلي انه"يجب على مجلس الامن ان يدين هجوم الفلسطينين على اسرائيل باعتباره عملا اجراميا انه مفزع تصور مجلس وهو يفشل في أدانه اطلاق حماس صواريخ على اسرائيل ".

لكن دعوات هايلي لأدانه المقاومة الفلسطينية لم تلقى أذانا صاغية الكويت التي تمثل حاليا الدول العربية كتبت رسالة إلى الممثيلة الامريكية في المجلس أكدت فيها انه لا يمكن الموافقة على نص الامريكية في حين تعمل المجموعة العربية على مشروع قرار يتطرق إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وأشار ممثل فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور المالكي "نرحب وندعم الموقف الكويتي وندعو للتحرك لدعمه يجب على مجلس الامن الدولي وقف افلات اسرائيل من العقاب ووقف الأعذار الواهية لتبرير الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الامنية في قطاع غزة داعية إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم الانجرار وراء التصعيد.

وأكد المنسق الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف على "ان اعمال العنف الاخيرة بين اسرائيل وحركة حماس تضع قطاع غزة على حافة الحرب،هذه الجولة الاخيرة من الهجمات تشكل انذارا للجميع ".

وأفاد السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر"هذا الصمت لم يعد مقبولا، كما لم يعد مقبولا للعالم الذي ينظر الينا، افضل ما يرى في هذا الصمت هو العجز واسوأ ما يراه هو الازدراء".

واليوم يعقد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين اجتماعا في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها.

موقع قناة العالم